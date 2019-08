Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Giacomo Morini

La Reggina continua a cercare rinforzi per l’attacco e ha individuato in Steve Leo Beleck, centravanti classe ‘93 attualmente svincolato, il profilo giusto per il reparto. Il giocatore camerunese potrebbe così tornare in Italia dopo le esperienze in Romania (con la maglia del Cluj) e Turchia (dove ha vestito le maglie di Umraniyespor e Balikesispor).