Fonte: Ivan Cardia

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

È fatta per il trasferimento di Nicola Strambelli alla Reggina. L'esterno d'attacco classe '88, secondo quanto raccolto da TMW, lascerà infatti il Potenza in questa sessione di mercato. Per Strambelli, nella prima parte della stagione 2018-2019, si contano 19 presenze con un gol e ben quattro assist.