© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Si va verso il proseguimento dell'avventura di Antonio Martiniello a Reggio Calabria. L'attaccante classe 1996 è arrivato alla Reggina lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto dall'Olbia e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club calabrese avrebbe deciso di esercitare l'opzione per la conferma del giocatore campano anche per la prossima stagione.