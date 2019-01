TMW - Reggina, per il centrocampo spunta l'idea Lodi

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Federico Gaetano

Dopo il passaggio di proprietà la Reggina punta a fare un mercato di gennaio di alto livello. Non a caso in queste ore per il club calabrese sono emerse voci come quelle per Alberto Aquilani e non solo. L'ultima idea per il centrocampo della formazione di Cevoli, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe quella di Francesco Lodi del Catania. Da capire la volontà del club etneo di privarsi del regista.