tmw Renate, ai saluti Teso e Grbac. Incerta anche la permanenza di Plescia

Rosa da sfoltire quella del Renate, che sta cercando nuova collazione per gli elementi in esubero. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in uscita dal club nerazzurro ci sono il difensore Dario Teso e il centrocampista Paolo Grbac, ma non è così certa neppure la permanenza in Brianza di Vincenzo Plescia: sull'attaccante è forte l'interesse della Vibonese, ma a far concorrenza ai calabresi c'è adesso il Piacenza.