tmw Renate, Galuppini e il fantacalcio: "Io faccio il Ds, Silva il mister: ma è pessimo!"

vedi letture

Spazio anche all'ironia nell'intervista che l'attaccante del Renate Francesco Galuppini ha rilasciato ai microfoni di TMW. Tutto parte dal fantacalcio, e dalla squadra che il giocatore ha allestito con il suo compagno di squadra Jacopo Silva, mister della formazione... intanto che Galuppini fa il direttore sportivo.

Ma, a specifica domanda se come tecnico è meglio Silva o l'attuale trainer delle pantere Aimo Diana, il classe '93 risponde sicuro: "Tutta la vita Diana! Silva come allenatore non lo consiglio proprio, siamo in mezzo a una strada al fantacalcio: come difensore è bravissimo, ma come allenatore per nulla. Devo sempre fare il Ds invadente che decide la formazione! (ride, ndr)".

Lo spirito giusto, quello di un gruppo unito che fa la differenza. 32 punti e la vetta della classifica non arrivano per caso...