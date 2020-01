Una situazione ancora in divenire, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, quella di Simone Stucchi, vice tra i pali del Renate. Il club brianzolo, puntando sul futuro, vorrebbe cercare di sistemarlo per questa restante parte di stagione in Serie D, per consentirgli di ottenere minutaggio, ma la sua eventuale partenza, comporterebbe la ricerca di un altro estremo difensore: occhi puntati su giovani portieri, che abbiano però alle spalle qualche esperienza in Serie C.