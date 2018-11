TMW - Renate, Spreafico: "Regole chiare o ritiro squadra"

Fonte: dai nostri inviati Ivan Cardia e Claudia Marrone

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

All'Assemblea elettiva di Lega Pro è intervenuto anche Luigi Spreafico, presidente del Renate. Queste le sue parole: "Non posso accettare le seconde squadre, non posso accettare che la Viterbese non abbia giocato, non posso accettare che ci siano 11 società penalizzate, non posso accettare che ci siano, forse, squadre senza fideiussione, ma non ho le prove di questo. Si parla di riforme, ma prima servono regole chiare. Ecco, prima facciamo queste, poi le riforme. Sennò io ritiro il Renate dalla Lega Pro