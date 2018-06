TMW - Rende, idea Modesto per la panchina

© foto di Federico De Luca

Possibile cambio in panchina per il Rende. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club calabrese - in vista dell'addio di Trocini - potrebbe affidare la squadra a Francesco Modesto, ex calciatore di Parma, Pescara e Bologna, lo scorso anno alla guida della formazione Berretti dei biancorossi.