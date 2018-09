TMW - Rieti, per l'attacco arriva l'ex Fiorentina Gondo

Fonte: Simone Bernabei

© foto di Giacomo Morini

Il futuro di Cedric Gondo sarà nuovamente in Italia. Dopo l’esperienza in prestito a Teramo negli ultimi mesi della scorsa stagione, l’attaccante prodotto del settore giovanile della Fiorentina è vicino alla firma col Rieti. Il classe ’96 nelle prossime ore dovrebbe chiudere per un biennale col club laziale dopo la rescissione delle scorse settimane con i greci dell’Asteras Tripolis.