TMW - Rieti, preso Renato Renzi per l'Under 17

Il Rieti si assicura per la propria formazione Under 17 Renato Renzi, centrale difensivo classe 2002 ex atleta dell'Under 16 del Racing Fondi. L'operazione per il ragazzo, spesso utilizzato anche da terzino destro, è stata perfezionata da Assist Sport Management.