TMW - Rieti, si avvicina l'ingresso di De Sarlo in società

© foto di Federico Gaetano

A seguito del ritorno del Rieti nelle mani di Riccardo Curci, si attendono novità circa le quote societarie del club amarantoceleste. Il riferimento è al possibile ingresso in società di Tonino De Sarlo, imprenditore campano nel settore dei trasporti. De Sarlo, padre di Pasquale, attuale attaccante della formazione di mister Caneo, secondo quanto raccolto da TMW nei prossimi giorni dovrebbe entrare in possesso di alcune quote del sodalizio laziale. Con tale liquidità il Rieti riuscirebbe ad ottemperare al pagamento degli emolumenti dei propri tesserati in vista della prossima deadline sugli stipendi.