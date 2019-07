TMW - Rieti, vicino il passaggio di proprietà. Pronti due nomi dal mercato

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Matteo Ferri

Dopo la mancata acquisizione del Carpi Roberto Felleca e Ninni Corda puntano un nuovo club di Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i due imprenditori sarebbe, infatti, vicino al Rieti dopo anche un tentativo per la nuova Lucchese. Pronti anche due primi nomi dal mercato come il difensore Christian Anelli e il centrocampista Federico Gentile.