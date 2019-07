TMW - Rimini, per la mediana si pensa a Cenetti. Che piace anche in D

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Punta a un rinforzo in mediana il Rimini. Secondo quanto raccolto da TMW, il nome in auge per la formazione romagnola è quella di Giacomo Cenetti, svincolato: il club biancorosso, però, dovrà vincere la concorrenza dell'ambiziosa Luparense, neo promossa in Serie D.