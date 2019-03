Fonte: Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

Il Rimini, dopo l'esonero di Marco Martini, punta su Mario Petrone per chiudere al meglio la stagione. L'ex tecnico di Bassano e Pisa era stato cercato anche dalla Sambenedettese, che dovrebbe ufficializzare il ritorno di Magi, sarebbe infatti in pole per sedere sulla panchina del club romagnolo con l'ufficialità che potrebbe arrivare entro la giornata di domani.