L'ottima annata in Serie D con la maglia del Forlì (22 presenze e 2 reti in campionato) in estate gli era valsa la chiamata dei professionisti col trasferimento nella vicina Rimini per provare a giocarsi le proprie carte in Serie C. Nella prima parte di stagione però il centrocampista Luca Battistini, classe '99, ha trovato spazio solo in qualche scampolo di gara – dove comunque ha ben figurato – venendo poi penalizzato da un cambio di modulo che ha ridotto ulteriormente il suo spazio. Per questo a gennaio la giovane mezzala cambierà quasi certamente aria andando a giocare in prestito in Serie D per continuare nel percorso di crescita. Sono già diversi i club importanti della quarta serie ad aver bussato alla porta del direttore sportivo riminese Tamai per chiedere informazioni su Battistini.