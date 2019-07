TMW - Rimini, Venturini out dal raduno per problemi contrattuali

© foto di Alessandro Brunelli

Il Rimini nella giornata di ieri ha deciso di mettere fuori rosa otto calciatori – Alimi, Guiebre, Viti, Venturini, Cecconi, Urso. Cicarevic e Danso – che non fanno più parte del progetto tecnico o perché non ritenuti idonei dal nuovo tecnico o perché hanno chiesto la cessione. Fra questo c’è anche il difensore Andrea Venturini, classe ‘96, legato da un altro anno di contratto coi biancorossi. Il giocatore nei mesi scorsi sembrava prossimo a prolungare l’esperienza con il club romagnolo, ma poi il cambio di procuratore ha complicato i piani con il presidente Grassi che alla fine ha deciso di mettere fuori rosa il ragazzo. Una situazione similare a quella di Alimi e Guibre che, come riportava questa mattina il Corriere Romagna, sono finiti ai margini per questioni legate al loro contratto.