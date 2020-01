© foto di Andrea Rosito

Potrebbe salutare la Robur Siena Raffaele Ortolini, che in questi ultimi giorni di mercato potrebbe andare in prestito altrove. Considerando, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, le diverse richieste arrivate dalla Serie C: il classe '92, piace a Pianese e Pergolettese nel Girone A, e all'Arzignano nel B. Formazioni che necessitano di un rinforzo nel reparto avanzato.