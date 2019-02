TMW - Robur Siena: prove di rinnovo per Aramu, Bulevardi e Cristiani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robur Siena a lavoro. Prove di rinnovo per Mattia Aramu, Danilo Bulevardi e Alessio Cristiani. Contatti in corso, nelle prossime settimane si potrebbe arrivare ad una conclusione positiva. Si lavora per trovare un’intesa. la Robur si muove, a lavoro per blindare Aramu, Bulevardi e Cristiani...