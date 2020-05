tmw Robur Siena, si lavora per evitare la messa in mora da parte dei giocatori

La Robur Siena vuole evitare la messa in mora da parte dei giocatori. Nelle ultime ore sono trapelate alcune notizie relative alla volontà dei componenti della rosa di procedere in questa direzione: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club sta facendo di tutto per poter saldare le mensilità arretrate entro la prossima settimana. La messa in mora, almeno per il momento, sembra essere scongiurata.