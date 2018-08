TMW - Robur Siena, trattativa per il difensore De Santis

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Robur Siena è al lavoro per rinforzare la difesa con Eros De Santis, terzino destro classe '97, della Roma. Il calciatore, che nella passata stagione ha vestito la maglia della Virtus Entella collezionando 16 presenze in Serie B, arriverebbe in Toscana a titolo definitivo dal club giallorosso. Un investimento importante per la Robur sopratutto in prospettiva vista la giovane età del difensore.