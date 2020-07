tmw Samb, Carpi e Renate sull'argentino Sartor: decisiva la prossima settimana

Tris di squadre di Serie C per l'argentino Marcos Sartor, che prima dello stop dei campionati si era distinto in D siglando 15 gol con la Torres. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '95 è conteso tra Sambenedettese, Carpi e Renate: per capire chi la spunterà, decisiva la prossima settimana.