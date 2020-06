tmw Samb, entro giovedì a Roma la firma per il cambio di proprietà. Poi i playoff

Domani, al massimo giovedì, la Sambenedettese avrà una nuova proprietà. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com nelle prossime ore è attesa al firma presso uno studio notarile di Roma dei documenti per il passaggio del club rossoblu nelle mani di Domenico Serafino. In contemporanea con l’acquisizione del pacchetto azionario la nuova proprietà si è già attivata per la partecipazione ai playoff promozione al via il 1° luglio.