tmw Samb, Gemignani in scadenza: vari club su di lui. C'è anche il Venezia

Andrea Gemignani, esterno classe '96 è in scadenza di contratto alla Sambenedettese. Reduce da una buona stagione - è destro ma gioca anche da terzino sinistro - è stato valorizzato dal tecnico Montero e dal ds Fusco e ora non mancano i club interessati all'ex Empoli che ha fin qui collezionato più di 150 presenze in serie C. Per il futuro Gemignani valuta: a San Benedetto del Tronto si trova bene ma tra i club che potrebbero essere interessati ci sono Juve Stabia, Pescara e Venezia.