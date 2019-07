Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attualmente in forza al Bologna, il portiere Antonio Santurro sembra però pronto presto a cambiare aria. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, l'estremo difensore classe '92 sarebbe ormai ad un passo dal trasferirsi in prestito alla Sambenedettese, in Serie C, dove sarebbe allenato da Paolo Montero.