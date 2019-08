TMW - Sambenedettese, nel mirino il centrocampista De Marco

© foto di Giuseppe Scialla

Importante novità per quanto riguarda Simone De Marco. Il centrocampista classe 1994, attualmente svincolato dopo la positiva esperienza a Caserta (28 presenze e due gol l'anno scorso), potrebbe a breve firmare per la Sambenedettese. Mister Montero ha chiesto un regista dai piedi buoni e la società ha individuato in lui il tassello che manca per il salto di qualità. C'è da battere tuttavia una agguerrita concorrenza.