TMW - Sambenedettese, prestato Tracanna in serie D

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Andrea Tracanna (18) si trasferisce al Montegiorgio, squadra marchigiana militante in serie D.

La Sambenedettese ha concesso in prestito l'attaccante dopo l'ultimo anno svolto nella formazione Berretti. Trattativa condotta dalla Best Soccer Management.