TMW - Serie C, 1° giornata il 17 e 18. Con accordo tra club si può anticipare

La Serie C parte. Nonostante la grande incertezza, non può aspettare ancora. Il Consiglio Direttivo svolto oggi a Firenze ha certificato l'impossibilità di far partire il campionato, con tante situazioni e polemiche ancora pendenti. Ma ha preso anche atto della necessità di dare il via alla stagione. E così si parte: domani alle 11,30 i calendari, la prima giornata è in programma martedì 18 e mercoledì 19. Con la possibilità di una deroga: in caso di accordo tra i due club interessati, chi vorrà potrà giocare già domenica 16 e lunedì 17. Dopo aver atteso più di tutti per evitare dubbi anche la C parte. Con un po' di incertezza, ma non certo per colpa della Lega Pro.