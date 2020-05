tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? AlbinoLeffe, i dubbi sono sul blocco retrocessioni

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Un settimo posto nel Girone A che significa pienamente zona playoff, ma in merito alla promozione del Carpi come quarta squadra che potrà approdare in B, l'AlbinoLeffe non ha avuto da obiettare. Il Ds Simone Giacchetta, parlando a tuttoc.com, ha ricordato che "la media punti e i numeri parlano chiaro. Sul campo ha meritato questo privilegio e l'opportunità"; i dubbi del club seriano, semmai, arrivano più per la richiesta del blocco delle retrocessioni, che contrasta un po' con le indicazioni circa il merito sportivo.