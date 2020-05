tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Alessandria, concludere sul campo la stagione

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Una stagione, quella dell'Alessandria, che si è vista bloccata dall'emergenza Covid-19 nel momento di lieve risalita della squadra, ora sesta nella classifica del Girone A. Prima dell'assemblea di Serie C, però, patron Luca Di Masi era stato chiaro nella sua posizione: conscio che al momento attuale non ci sono le possibilità per tornare in campo, il numero uno dei grigi si era però dichiarato favorevole nel proseguire e concludere la stagione attuale, sul rettangolo verde, anche dopo l’estate.