tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Catania e la "contraddizione" dei playoff

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Forte di una squadra che prima del lockdown aveva mostrato grossi segnali di risveglio e di una struttura come Torre del Grifo che permetterebbe tranquillamente l’attuazione di qualsivoglia protocollo sanitario, il Catania potrebbe tranquillamente dire sì alla disputa dei playoff per la determinazione della quarta promossa in Serie B. Da casa etnea, però, emerge una posizione volta alla salvaguardia assoluta della salute di tutti, calciatori, addetti e tifosi. Il dubbio è questo: “Che senso ha sospendere la stagione regolare perché non è possibile portarla avanti e poi dare il via ad una appendice con 27 squadre poche settimane dopo?”. Una contraddizione evidente, questa, per il Catania che dunque punta ad uno stop definitivo della stagione 2019/2020.