tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Il Modena spera ancora nel poter giocare i playoff

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

La lunga risalita in classifica è iniziata con il cambio in panchina, e ora il Modena, ottavo nel Girone B, vorrebbe portare a termine il percorso; almeno provando a giocare i playoff. Queste le parole del DG Roberto Cesati al Corriere dello Sport: "Dal punto di vista istituzionale, come è noto, a noi ufficialmente non ha ancora detto nulla nessuno: a questo punto potremmo anche tornare a giocare, per quello che ne sappiamo, tutto dipenderà dal Consiglio Federale. Ciò detto, per me l’unico giudice resta il campo, solo le partite giocate possono determinare chi davvero merita di essere promosso in Serie B. Playoff? Li avremmo giocati volentieri, ma non è stato possibile e allora niente da fare. Ci atteniamo".