tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? La Feralpisalò con la testa alla prossima stagione

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Nonostante il quinto posto nel Girone B e tutte le carte in regola per poter lottare fino all'ultimo anche nei playoff, la Feralpisalò, come ha testimoniato il presidente Giuseppe Pasini, si è dichiarata già a lavoro per la programmazione della prossima stagione.

Come da comunicato ufficiale del club, infatti, i gardesani hanno sottolineato che in assemblea è emerso il fatto che non ci sono "le condizioni per riprendere a giocare e continua ad essere molto complicato prevedere una ripartenza nel breve periodo. La maggioranza dei presidenti si è detta favorevole allo stop del campionato, al blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi, alle promozioni in Serie B delle prime 3 squadre e al merito sportivo come parametro per scegliere la quarta promossa in B”.