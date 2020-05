tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Novara playoff in sicurezza. Anche a Novarello

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Fra i club che hanno vissuto in maniera diretta l’emergenza causata dal Coronavirus c’è sicuramente il Novara. E non solo per la collocazione geografica della città piemontese vicinissima alle zone più calde della pandemia. Un’esperienza diretta figlia soprattutto della positività del patron Maurizio Rullo, costretto anche a ricorrere al ricovero ospedaliero per avere la meglio sul virus. Lo stesso Rullo, pochissimi giorni fa, non ha però esitato a dirsi disposto ad affrontare i playoff per determinare la quarta società promossa. “Avrei preferito giocare i playoff - spiega a RaiSport -, anche ad agosto in piena sicurezza, ma ho visto che una buona parte delle altre società ha votato diversamente. Io sono sempre per giocare, tanto che avevamo messo a disposizione il nostro centro sportivo per poter disputare i playoff. In più su questo tema avrei preferito che a votare fossero solo le società interessate”.