tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Nuovo Avellino subito ambizioso. Sì ai playoff

vedi letture

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Angelo D’Agostino, neo presidente dell’Avellino, è stato uno dei volti nuovi dell’Assemblea di Lega Pro. Dal suo approdo in Irpinia sono passate poche settimane, due partite appena e poi il lockdown. In prospettiva futura le idee sono comunque molto chiare: “Ci faremo trovare pronti - ha dichiarato a Radio Punto Nuovo. Rispettare i protocolli sanitari, per tanti motivi, è difficile, ma se ci sarà da fare i playoff, li faremo”. I Lupi sono attualmente decimi nel Girone C con 40 punti in 30 giornate.