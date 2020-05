tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Padova, playoff unica via. O battaglia a oltranza

vedi letture

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Quarantaquattro punti in 26 giornate sono un bottino che merita di essere difeso fino alla fine. Per tutte le vie concesse. E’ questa la situazione del Padova che fin dalle ore immediatamente successive all’Assemblea di Lega Pro ha palesato il proprio disappunto per la decisione di scegliere la quarta promossa attraverso la media punti. “Siamo pronto a difenderci in tutte le senti competenti” ha dichiarato l’ad Alessandra Bianchi che dai media padovani ha ribadito la disponibilità del club a disputare i playoff utilizzando i protocolli sanitari dettati dalle autorità. Un impegno economico che la società biancoscudata è pronta a sostenere per continuare a puntare al salto di categoria.