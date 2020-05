tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Per la Fermana la scelta della C è modello da seguire

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Un protocollo sanitario inattuabile, in caso di ripresa, per la Fermana, attualmente decima nel Girone B. E in piena linea, come ha testimoniato il Dg Fabio Massimo Conti, con la proposta dell'assemblea di Lega Pro: "Lega ha preso delle decisioni giuste e in totale democrazia. Siamo la lega italiana che per prima si è fermata di fronte alla questione salute che è la cosa primaria e, proprio in questa direzione, prendendo decisioni coraggiose. Forse impopolari aggiungo ma che andavano prese [...] deve essere da spunto anche per gli altri per intraprendere una strada coerente e virtuosa. [...] Va sottolineata l’importante presa di posizione dei medici sociali: nel corso della riunione che hanno avuto, in rappresentanza delle 60 squadre della Lega Pro qualche giorno fa, hanno unitariamente spiegato in termini scientifici il motivo per cui non è possibile riprendere a giocare in terza serie”.

E' altresì approvata la scelta del blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi.