tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Robur Siena concorde con posizioni della Lega Pro

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Un momento non esaltante per la Robur Siena, che, al netto del quinto posto nella classifica del Girone A, non sta attraversando un brillante periodo a livello societario. E' quello ciò su cui la proprietà, che non è riuscita ad adempiere agli ultimi pagamenti, si sta concentrando adesso, senza badare troppo al futuro di questa stagione, soprattutto perché la presidente Anna Durio si era anche favorevolmente espressa in merito al sorteggio, asserendo poi di essere perfettamente allineata con le posizioni della Lega Pro: la numero uno bianconera, infatti, non vede al momento le condizioni per una ripresa del torneo.