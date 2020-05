tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Triestina, sì a playoff (e playout): ma a Coverciano

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Per il secondo anno consecutivo, la Triestina si è posta come obiettivo quella Serie B che proprio l'anno passato sfumò ai playoff (vinti dal Pisa), e già da prima dell'assemblea di Lega Pro, al netto della richiesta di una riforma della Serie C, l'Au alabardato Mauro Milanese si era detto favorevole alla disputa di playoff e playout anche senza ripresa del campionato.

Il tutto da fare in centri sportivi attrezzati, come a esempio Coverciano, dove, al massimo in una ventina di giorni, si sarebbero giocate - intorno al mese di giugno - le gare valide per i vari spareggi.