tmw Serie C, si va verso il blocco del campionato: riunione il 7 maggio, gli scenari

La Serie C verso il blocco del campionato. Strutture non adatte a rispettare il protocollo sanitario e quindi l’intenzione di non concludere il torneo. Se ne parlerà il 7 maggio in Consiglio. La terza serie molto probabilmente non ricomincerà. E così dovrebbero participare al prossimo campionato di Serie B Reggina, Monza e Vicenza, prime nei rispettivi gironi. Per la quarta promozione probabilmente quando consentito si giocheranno dei playoff fra le tre migliori seconde e la migliore terza in località sicure dal punto di vista sanitario. Non dovrebbero essere previste invece le retrocessioni. Per quattro che lascerebbero la Serie C, nove che troverebbero la categoria l’anno prossimo, si tratta delle prime nei rispettivi gironi di Serie D con un allargamento del numero di squadre per la stagione che verrà. Se ne parlerà il 7 maggio. Anche in attesa di capire cosa accadrà in Serie B, dove in tanti hanno voglia di ricominciare, così come in Serie A. In arrivo decisioni importanti per il calcio italiano, appuntamento a giovedì prossimo...