tmw Serie C, Sicula Leonzio e Robur Siena non si iscriveranno al campionato

vedi letture

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Sicula Leonzio e la Robur Siena non saranno al via del prossimo campionato di Serie C. Le due squadre infatti non dovrebbero iscriversi alla terza serie italiana. La scadenza per presentare le domande è fissata nella giornata di domani con le due compagini che potrebbero così unirsi al Campodarsego, che dopo la promozione dalla Serie D ha rinunciato a giocare fra i professionisti, lasciando tre posti liberi per la prossima stagione.