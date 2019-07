TMW - Sfida a cinque per Ferri Marini: occhio al Cerignola in caso di C

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Pianese, Pistoiese, Arezzo e Sambenedettese si contendono Daniele Ferri Marini. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante autore di 40 gol nelle ultime due stagioni in D tra Forlì e Mantova sarebbe però osservato con attenzione anche dal Cerignola, possibile favorita nella corsa al classe '90 in caso di ripescaggio in C.