tmw Sfida fra Lucchese e Pistoiese per l'attaccante Flavio Bianchi

Il futuro del centravanti Flavio Bianchi, classe 2000 del Genoa, potrebbe essere in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti sul giovane attaccante ci sarebbero Pistoiese e Lucchese impegnate in un testa a testa per assicurarsi le prestazioni del ragazzo.