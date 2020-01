Fonte: Claudia Marrone

© foto di Giuseppe Scialla

Colpo in entrata per la Sicula Leonzio. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il club siciliano ha chiuso per l'arrivo di Marius Adamonis, portiere classe 1997 di proprietà della Lazio nella prima parte di stagione in prestito al Catanzaro. Battuta la concorrenza dell'Avellino sul lituano.