© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due operazioni in dirittura d'arrivo per la Sicula Leonzio: l'esterno d'attacco Miguel Sainz-Maza (nella foto) passa alla Cavese, mentre in entrata c'è il terzino sinistro Alessandro Milesi, classe '99 attualmente in forza alla Primavera dal Brescia (arriverà in prestito). Manca solo l'ufficialità. Con l'arrivo di Miracoli e la cessione di Mirko Esposito, il mercato bianconero può dirsi chiuso.