Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'attaccante Mauro Bollino, classe '94, torna in serie C alla Sicula Leonzio, dopo aver disputato la prima parte del campionato in serie D con il Bari, dove ha totalizzato 9 presenze un gol. Il centravanti palermitano ha giocato con i bianconeri nella scorsa stagione, totalizzando 10 gol in 32 apparizioni. Seguiranno sviluppi.