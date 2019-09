TMW - Siena, Dal Canto: "Vittoria pesante, la Juve U23 farà grandi cose"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Federico Gaetano

Queste le parole post-gara di Alessandro Dal Canto, allenatore del Siena che ha battuto la Juventus U23: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, passando meritatamente in vantaggio. Poi loro si son messi con un modulo diverso, più offensivo, e trovando il gol subito l'inerzia è cambiata. Il pareggio ci poteva stare ma abbiamo trovato il guizzo. Poteva starci il 2-2 anche se son contento che abbiamo vinto su un campo difficile. La Juve U23 ha tutto per fare un campionato di buon livello, da protagonista. Alla fine della fiera è dunque una vittoria pesantissima. Hanno schierato una squadra molto giovane, con tanti ragazzi. Ci sta anche che nel loro percorso, affrontando un campionato di grandi, si facciano certi errori. Nel nostro girone c'è in teoria una squadra che può ammazzare il campionato: Monza a parte ce la giochiamo con almeno altre sei-sette squadre”.