TMW - Siracusa, spunta Diana per la panchina. Con la Cavese tocca a Raciti

© foto di Giuseppe Scialla

È toto-allenatore in casa Siracusa dopo le dimissioni di Giuseppe Pagana. Secondo quanto raccolto da TMW, in pole position non vi è solo Guido Ugolotti, ma anche Aimo Stefano Diana, molto considerato dopo l'ottima stagione alla guida della Sicula Leonzio. La decisione, comunque, è stata rinviata a dopo la partita contro la Cavese, in cui la squadra aretusea sarà guidata da Ezio Raciti.