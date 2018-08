TMW - Solini ha scelto la Reggina: il difensore saluta la Robur

E' quasi fatta per l'approdo di Matteo Solini alla Reggina. Il giocatore, di proprietà del Chievo Verona ma attualmente alla Robur Siena da dove è in uscita, avrebbe optato per la piazza calabrese. Mancano gli ultimi dettagli per la definizione del prestito (che dovrebbe essere secco), ma la trattativa sembra essere in dirittura di arrivo.