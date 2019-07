Fonte: Raimondo De Magistris

"Anche Costa è un profilo con diverse richieste, oltre al Bari ci sono altre due-tre situazioni da valutare, ma noi non abbiamo l'esigenza di mandare via nessuno": così, il Ds della SPAL Vagnati ai microfoni di TMW .

Il punto era in relazione a Filippo Costa, da tempo associato al Bari, fresco di promozione in Serie C. Stando a quanto raccolto da TMW, nella possibile operazione, rientrerebbe il Napoli, che preleverebbe dalla compagine estense il classe '95, per poi girarlo appunto alla truppa biancorossa: il campionato di Serie C, però, non sarebbe una soluzione propriamente gradita al calciatore. Anche se la sensazione è che molto dipenderà dalla durata e dalle cifre del contratto.